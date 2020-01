Carter, autor do golo do Académico Viseu, em declarações no final do encontro, que terminou com o triunfo dos viseenses por 1-0 frente ao Canelas, nos quartos de final da Taça de Portugal:

«Nem tenho palavras, é um esforço de equipa. Mantivemo-nos sempre juntos. Este momento é incrível, nem sequer tenho palavras para dizer»

[o que lhe pediu o treinador]

«Ele disse-me para guardar a bola. Não temos nada a perder, acho que podemos fazer um bom resultado frente ao FC Porto, acho que podemos surpreender, é uma grande oportunidade para nós»

[saída do Benfica foi uma boa decisão?]

«Foi uma boa decisão, aprendi muito no Benfica, é um dos grandes não só de Portugal, mas do Mundo. Aqui deram-me oportunidades, estou a crescer como jogador e como pessoa»