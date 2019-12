O sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal colocou o Canelas, último representante do Campeonato de Portugal, no caminho do Académico Viseu, da II Liga, mas com a perspetiva do vencedor deste jogo depois defrontar o FC Porto na meia-final da mesma competição. Um «sonho de criança» para Fernando Madureira, jogador do Canelas e representante do clube de Gaia no sorteio.

«Não foi o sorteio que desejávamos, mas vamos ter de lutar para, depois, na sétima eliminatória [meias-finais], conseguirmos cumprir um sonho de criança, meu em especial, mas também de todo o plantel do Canelas, que é jogar no Estádio do Dragão. Esperamos conseguir ultrapassar o Académico Viseu, sabemos das dificuldades que vamos encontrar, estão um escalão acima de nós, mas vamos lutar com todas as armas para podermos defrontar o FC Porto. Queremos manter este sonho de criança no horizonte», começou por destacar Madureira que também é o líder da claque do FC Porto Superdragões.

Já o representante do Académico Viseu, o diretor geral Ramiro Sobral, manifestou orgulho por ser o único representante do interior do país. «Somos os orgulhosos representantes do interior do país, orgulhosos representantes da Beira Baixa e o sorteio ditou que as duas melhores equipas deste ano da Taça de Portugal se encontrassem nos quartos de final. Preferia que fosse na final, assim sendo, que passe o melhor e que seja um digno representante na meia-final», comentou também.