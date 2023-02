Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, em declarações na sala de imprensa do Fontelo, após a eliminação nos quartos de final da Taça de Portugal frente ao FC Porto:



«Hoje fico ainda mais orgulhoso. Foram dois jogos de grau de dificuldade elevado. No primeiro jogo penso que o resultado foi pesado para o que se passou. Aproveitámos o momento, mas fomos pouco ambiciosos e respeitámos em demasia o FC Porto.



Hoje mantivemos o respeito. Acho que temos de respeitar todos os adversários, ainda mais uma equipa como o FC Porto. Mas conseguimos ser mais agressivos com e sem bola e mais atrevidos. Caímos da Taça. Acabou um sonho. Além de um orgulho enorme pela forma como nos batemos, fico com a sensação de que o jogo esteve sempre em aberto e que até ao último suspiro qualquer coisa podia acontecer.



Estamos numa fase difícil com uma série de jogos de grau de dificuldade elevado. Jogamos domingo às 14h00 com o Farense, um jogo importantíssimo. Acho que este tipo de jogos ajudam a equipa a crescer. Hoje fomos mais fortes do que em Leiria. Esta equipa é jovem e vai errar, jogar muito, fazer coisas boas e crescer. Esse crescimento parece-me evidente.»



[Qual foi a diferença entre as duas equipas]:



«A diferença? A eficácia. Estamos a falar do campeão nacional e detentor da Taça de Portugal que disputa a Liga dos Campeões. A forma como nos batemos deixa-me orgulhoso. Acima de tudo, a diferença está na qualidade individual dos intérpretes.



Tomara eu ter tido mais 30 minutos. Era uma coisa boa, era sinal que tínhamos feito um golo e que o nosso sonho se teria mantido por mais 30 minutos.»