Declarações de Rui Borges, treinador do Académico Viseu, após a vitória por 1-0 frente ao Canelas, que valeu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal:

«Dedico esta vitória ao nosso presidente, que passou por uma fase menos positiva a nível de saúde, está em casa a recuperar e esteve a sofrer mais do que nós de certeza»

«Para mim não foi surpresa o Canelas, falavam de uma forma mais…não digo em termos de qualidade de jogo, mas diziam que eram agressivos. Tem bons valores individuais, são aguerridos, mas dentro do limite. A equipa entrou com ansiedade, não conseguimos ser claros nas nossas decisões. Estávamos precipitados»

«Na segunda parte melhorámos, estávamos precavidos para a transição do adversário. A vitória é inteiramente justa. Faltava-nos mais um pouco de gente, daí o Carter, que é mais de área. Estávamos a chegar, a passar a bola na área adversária, era mais em termos de cruzamentos, por isso estamos felizes com a substituição»

[e agora o FC Porto…]

«Vai ser desfrutar acima de tudo, e acreditar, porque hoje em dia pode haver surpresas no futebol, cada vez mais. As equipas pequenas agigantam-se. Venho de escalões inferiores como jogador e sei que se motivam contra equipas grandes. Acreditar que o sonho da final é possível. Jogamos em nossa casa, queremos fazer um primeiro jogo perfeito, porque tem de o ser, e o FC Porto não pode estar na sua perfeição. Há que desfrutar o momento»

[e os jogadores]

«Acredito que a equipa está focada, é isso que era importante, estamos felizes por fazer história no clube, está o nome deles na história para sempre. Não penso que vão pensar no FC Porto, acredito que pensaremos no jogo de domingo»

[Rui Borges tão tem o nível de treinador exigido]

«Gostava que as coisas acontecessem de outra forma, só abrem às vezes e para alguns, estou à espera da minha vez, tudo farei para o tirar quando chegar a minha vez. Tudo o resto é competência, venho de baixo e cheguei aqui por competência. De resto tudo farei para tirar o curso quando estiverem abertos»