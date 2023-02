Por terras de Viriato, o Dragão teve de vestir a armadura e colocar o elmo para passar no Fontelo. Foi, obrigado pelo Académico de Viseu, a vestir o fato de guerreiro. André Franco liderou a ofensiva que permitiu ao FC Porto chegar às meias-finais da Taça de Portugal (0-1).

O 0-1 espelha as dificuldades sentidas pelo campeão nacional e detentor da prova Rainha, em Viseu. Esse é, sem dúvida, o melhor elogio que se pode fazer ao quarto classificado da II Liga.

Sérgio Conceição manteve apenas cinco jogadores em relação ao último jogo: Pepe, Pepê, Marcano, João Mário e Uribe. Por sua vez, Jorge Costa alterou duas peças e apresentou, por isso, a melhor versão dos viseenses.

O jogo não teve grandes motivos de interesse durante os primeiro trinta minutos além de um desmarcação de Quizera que Cláudio Ramos resolveu com uma saída corajosa.

Por sua vez, Gril apenas foi testado pela primeira vez à passagem da meia hora. Depois de uma bela jogada no corredor central, Loader atirou para defesa segura do esloveno. Foi o primeiro fogacho do Dragão na noite fria de Viseu.

A melhor ocasião do primeiro tempo pertenceu, ainda assim, ao Académico de Viseu na sequência de um lance de bola parada. Clóvis disparou cruzado e por pouco, Toro não emendou em cima da linha de golo.

A primeira parte não deixou saudades. O FC Porto aumentou o ritmo na segunda metade e mostrou, desde cedo, que não queria correr riscos. E precisou de apenas cinco minutos para cravar a diferença no marcador: Uribe cruzou e André Franco, solto na área, cabeceou para o fundo da baliza viseense.

A eliminatória poderia ter ficado definitivamente fechada, mas Gril impediu o golo de Loader poucos minutos depois do 0-1. A partir daí, a partida voltou à toada da primeira parte sem grandes ocasiões para cada um das equipas.

O Académico de Viseu teve o mérito de não desistir e tentou de todas as formas forçar o campeão nacional em horas extra. Além de umas aproximações perigosas, Cláudio Ramos não foi verdadeiramente testado.

Segue em frente o FC Porto, novamente “carrasco” do Académico de Viseu na Taça de Portugal. Os viriatos já tinham caído frente aos azuis e brancos em 2019/20, na altura nas meias-finais da competição.