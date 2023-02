Figura: André Franco



Fez, porventura, o melhor jogo com a camisola do FC Porto. O médio teve o mérito de jogar entre linhas, de saber o momento certo para soltar e de ligar o jogo portista. Não se escondeu do jogo, quis ter bola e contribuiu de forma decisiva para a vitória portista em Viseu. O segundo golo de Franco pelos dragões escancarou a portas das meias-finais e catapultou-o para figura do encontro.





Momento do jogo: Franco dita diferenças, minuto 50



Cinco minutos depois do intervalo, o FC Porto quebrou a resistência do Académico de Viseu. João Mário arrancou pela direita, mas percebeu que tinha dois oponentes pela frente e decidiu soltar em Uribe. O colombiano cruzou para a entrada de rompante de Franco que cabeceou para o fundo da baliza contrária.



Outros destaques:



Pepê: todos os rasgos do FC Porto nasceram dos pés do brasileiro. Não há dúvidas: é craque. Conceição já destacou, várias vezes, a inteligência do ex-Grémio e este fez jus às palavras do treinador. Pepê vagueou pelo ataque e acrescentou fantasia ao ataque portista e capacidade de último passe. Acabou a lateral-dieito e cumpriu com distinção – é um jogador de mão cheia.



Clóvis: lutou muito, mas a batalha com Pepe e Marcano foi inglória. O brasileiro raramente foi servido nas melhores condições embora não tenha virado a cara à luta. Ainda assim, foi a Clóvis que pertenceu a melhor ocasião dos viriatos na partida.



Namaso: o inglês não desperdiçou a oportunidade e esteve uns furos acima do colega de ataque, Toni Martínez. Exceção feita ao golo de André Franco, o jovem avançado esteve nas melhores ocasiões de golo dos portistas no Fontelo. Ora a servir em apoio, ora na procura da profundidade, Namaso esteve em bom plano.