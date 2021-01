Após a eliminação da Taça de Portugal frente ao Belenenses, um grupo de adeptos do Fafe protestou contra a equipa de arbitragem e chegou mesmo a entrar no estádio.



A GNR conseguiu controlar os adeptos que entraram no Municipal de Fafe sem grandes dificuldades. Ainda assim, um dos adeptos do emblema do Campeonato de Portugal apresentou-se em lágrimas e visivelmente mais nervoso, chegando até ao túnel de acesso aos balneários.



Lembre-se que o árbitro assinalou duas grandes penalidades a favor do conjunto orientado por Petit, o último já no período de descontos do tempo regulamentar, quando o Fafe vencia por 2-1. O Belenenses acabaria por vencer a eliminatória no prolongamento (3-2).



Veja as imagens no vídeo associado ao artigo.