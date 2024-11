O treinador do Amarante, Álvaro Madureira, prometeu esta quinta-feira uma equipa «com ousadia» no jogo ante o Sporting, em Alvalade, na abertura da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

«Vamos com o pensamento de desfrutar do jogo, de querer ter bola quando for possível, mas com a ousadia de também promover os jogadores. Eles não saem promovidos se tivermos uma estratégia de só defender a baliza. A equipa tem a minha confiança», disse, em conferência de imprensa, o técnico do atual 2.º classificado da série A da Liga 3.

«Se tivermos 1% de probabilidade de ganhar, temos que esmiuçar essa percentagem e tentar de tudo para que isso seja possível. Nos outros 99% temos de deixar uma imagem positiva, de uma equipa que não se encolheu», completou Álvaro Madureira, deixando elogios ao Sporting.

«Preparámos uma estratégia para que possamos dividir o jogo, mas, logicamente, com algumas cautelas, porque o Sporting é, talvez, na minha opinião, o melhor Sporting desde que eu vejo futebol. Será uma honra e um prazer poder dizer, daqui a 30 anos, aos meus netos que joguei contra um grande Sporting», partilhou, garantindo que o adversário foi bem estudado e não esperando facilidades do Sporting, que vai estrear o novo treinador, João Pereira.

«Têm um jogo com o Arsenal na próxima semana [ndr: para a Liga dos Campeões] e tentámos perceber de que forma é que o João Pereira estará a pensar neste momento e que tipo de gestão vai fazer. Contudo, seja qual for o Sporting que aparecer, será altamente competitivo e muito desafiante», salientou, antecipando uma boa carreira para o técnico dos leões.

«Tem uma competência muito grande e logicamente vai ter uma carreira de sucesso. Foi dando os passos necessários e preparando-se para que hoje esteja altamente preparado para o desafio que tem pela frente», analisou, esperando que João Pereira utilize todos os trunfos à disposição. «Acho que Gyökeres vai jogar [ndr: de início], até porque fez muitos golos agora pela seleção. Provavelmente, o João Pereira quererá apresentar um onze muito forte numa fase inicial e, depois, se o jogo lhe permitir, gerir. Ele, certamente, já viu os jogos do Amarante, e não digo que tenha medo, mas seguramente vai respeitar-nos», analisou.

Já o defesa e capitão do Amarante, Diogo Vila, de 34 anos, reconheceu que o «Sporting tem um ataque muito forte», mas assegurou que o jogo «foi bem preparado», prometendo uma equipa «que vai dar o seu melhor para deixar uma boa imagem».

O Sporting-Amarante tem apito inicial marcado para as 20h45 de sexta-feira, arbitragem de Pedro Ramalho e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.