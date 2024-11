O Sporting recebe o Amarante no arranque da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (6.ª feira, 20h45) e há um dado curioso à partida para o encontro, a ligar avançados das duas equipas, Viktor Gyökeres e Ká Semedo: o cabo-verdiano do Amarante é, nesta altura, o melhor marcador da prova rainha, a única em que o sueco dos leões não é, seja isolado ou acompanhado (sem contar com a Supertaça, disputada a um jogo), o melhor marcador nas competições jogadas pelo Sporting em 2024/25.

Gyökeres é, a esta data, o melhor marcador da Liga portuguesa e da Liga das Nações de forma isolada, por Sporting e Suécia, respetivamente. Na Liga dos Campeões e na Taça da Liga, ao serviço dos verde e brancos, está no topo da lista dos goleadores, ainda que não esteja sozinho.

Na Liga portuguesa, Gyökeres leva 16 golos em 11 jornadas, o dobro de Samu e Galeno (FC Porto), que se seguem ao nórdico na lista, ambos com oito.

Na Liga dos Campeões, Gyökeres partilha o topo da lista de marcadores, com Harry Kane (Bayern Munique) e com Raphinha e Robert Lewandowski, ambos do Barcelona. Todos têm cinco golos, ao fim de quatro jornadas.

Na Taça da Liga, com um jogo disputado, Gyökeres partilha o topo da lista com Vangelis Pavlidis (Benfica), tendo ambos dois golos marcados.

Quanto à seleção, na Liga das Nações, e ainda que se possa considerar que há níveis distintos de competitividade da Liga A até à D, Gyökeres, ao serviço da Suécia, na Liga C, leva nove golos em seis jogos. Tem dois de vantagem para o mais direto perseguidor, Erling Haaland, que pela Noruega, na Liga B, fez sete golos.

Nas competições que joga em 2024/25, Gyökeres só ficou em branco na Supertaça que abriu a época (derrota por 4-3 ante o FC Porto, após prolongamento) e continua a zeros na Taça de Portugal. Na 3.ª eliminatória, na qual o Sporting entrou, Gyökeres saltou do banco aos 64 minutos, não marcou... mas deixou marca, com a assistência para o bis de Conrad Harder que valeu o triunfo por 2-1 ante o Portimonense.

E é precisamente no próximo adversário dos leões que se encontra o melhor marcador da Taça nesta altura. Trata-se de Ká Semedo, de 30 anos, que leva cinco golos. Na 1.ª eliminatória, bisou por 4-1 na vitória em Fafe. Na 2.ª eliminatória, ficou em branco na visita ao Eléctrico (0-2) e, na ronda anterior, fez hat-trick no triunfo por 6-1 ante a JD Lajense.