O presidente do Amarante, Ricardo Ribeiro, disse que a visita a Alvalade vai ser um «jogo muito especial» e que o duelo com o Sporting constitui um prémio por si só e recusou adiantar se a equipa terá um prémio em caso de apuramento para a ronda seguinte da Taça de Portugal.



«Penso que o grande prémio deles vai ser essa ‘montra’, de jogar num estádio com 40.000 adeptos e transmissão [televisiva] num canal público. O maior prémio é esse, e bem o merecem. Da parte da direção, temos sabido recompensá-los sempre na hora certa pelos feitos e até quando as coisas correm menos bem», referiu, aos jornalistas.

Convencido de que o Amarante poderia ter apoio em maior número se a partida se realizasse a um fim de semana, Ricardo Ribeiro admite que jogar para a Taça no estádio de um dos denominados grandes vale uma receita superior à que teria na condição de anfitrião, mesmo que, para os adeptos, fosse mais «especial jogar em casa».



O dirigente reconheceu que o clube vai viver «um dos jogos mais importantes» da sua história e destacou os recentes desempenhos da equipa.



«Temos andado nos lugares cimeiros, fruto do trabalho e mérito da nossa estrutura, dos nossos jogadores e da nossa equipa técnica. Este jogo da Taça de Portugal tem de ser encarado como um prémio, como um jogo especial, mas apenas isso. O foco principal é o jogo a seguir, para a Liga 3. É fundamental para o que aspiramos para esta época», frisou.

Presidente desde julho de 2023, Ricardo Ribeiro tem mais seis meses de mandato para cumprir na presidência e assume que a principal carência do clube reside nas infraestruturas para treino, contíguas ao Estádio Municipal.

«Com a subida à Liga 3, temos de poupar muito mais o nosso relvado. Treinamos num [relvado] sintético limitadíssimo em relação àquela que deveria ser a sua duração válida. A nível de infraestruturas, estamos limitadíssimos», afirmou.

Após eliminar Fafe (4-1), Eléctrico (2-0) e Lajense (6-1), o Amarante defronta o Sporting, a partir das 20h45 de sexta-feira, em Alvalade.