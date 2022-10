O treinador do Anadia, Rui Borges, pede personalidade aos jogadores da sua equipa, que milita na Liga 3, para receber o FC Porto, neste domingo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

«Tenho a certeza que eles têm personalidade para jogar um jogo destes e é isso que lhes vou pedir. É personalidade, ter qualidade com a bola, não terem medo quando a tiverem, porque o nosso registo, e o que nos trouxe até aqui, foi uma eliminatória em Fafe muito difíci», admitiu Rui Borges.

Em conferência de imprensa, o técnico reconheceu que «pode haver um outro jogador que se retraia», mas disse que a equipa está preparada.

«Porque temos jogadores com boa formação, que passaram por contextos bons na formação (…) Temos jogadores com suporte para isso. (…) Tivemos muita personalidade para chegar até aqui e se é isso que nos trouxe até aqui, é isso que nos tem de manter e é isso que temos de realizar com o FC Porto», assumiu.

Rui Borges revelou ainda que «é um jogo extremamente importante, porque é a realização de um sonho», já que o técnico fala de Sérgio Conceição como «um dos melhores [jogadores] a nível nacional de todos os tempos», e agora uma referência enquanto treinador.

«É um dos treinadores que sigo como modelo, porque tem feito um trabalho fantástico no FC Porto, gosto muito como as equipas do Sérgio [Conceição] se comportam dentro do campo», revelou Rui Borges.

O Anadia recebe o FC Porto no domingo, pelas 20h45, no Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira, na cidade de Anadia, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.