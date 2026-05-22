A Taça de Portugal já mexe também com a equipa de arbitragem. António Nobre, árbitro da AF Leiria nomeado para dirigir a final entre o Sporting e o Torreense, assumiu esta sexta-feira o orgulho pela escolha para o encontro decisivo do Jamor.

«Este é o sonho de qualquer árbitro desde que começa nos campeonatos regionais até chegar ao nível nacional e internacional», afirmou António Nobre, destacando o simbolismo da final da Taça de Portugal.

«É a festa da Taça. Ouvimos os nossos pais e avós falar dela e é com muito orgulho que recebemos esta nomeação, mas também com enorme responsabilidade», acrescentou.

O árbitro garantiu ainda que a equipa está preparada para um jogo de elevada exigência emocional e competitiva, sublinhando o apoio dado pelo Conselho de Arbitragem e pela Federação Portuguesa de Futebol. António Nobre terá como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira.

A conferência de imprensa ficou igualmente marcada pelas palavras de Hélder Malheiro, quarto árbitro da partida e que está na última temporada da carreira.

«Tenho muito orgulho na carreira que fiz de 29 anos, 22 dos quais no futebol profissional, e tenho muito orgulho em colaborar com o António nesta final, num dos meus últimos jogos da carreira, que quererei guardar para sempre», afirmou o árbitro da AF Lisboa.

Também Inácio Pereira, árbitro assistente de reserva, encerrará o percurso na arbitragem no final da época.