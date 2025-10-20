Atlético defronta o Benfica 43 anos depois: «Temos de considerar isto um doce»
João Carvalho, diretor-geral da SAD do clube de Alcântara promete «uma verdadeira festa da Taça de Portugal» frente às águias
O Atlético já vive em clima de Taça. Depois de eliminar o Felgueiras na Tapadinha, por 2-0, o histórico emblema de Alcântara prepara-se para defrontar o Benfica na quarta eliminatória da Taça de Portugal, num reencontro que faz recuar o calendário mais de quatro décadas.
«Estamos a trabalhar arduamente para fazer deste encontro uma verdadeira festa da Taça. Acima de tudo, é repetir a história e aproveitar a oportunidade de jogar com um clube da dimensão do Benfica», afirmou à Agência Lusa o diretor-geral da SAD, João Carvalho.
O duelo está marcado para o fim de semana de 23 de novembro, embora ainda sem palco definido. A Tapadinha, casa mítica do Atlético, não reúne condições para receber o encontro, como já noticiou o Maisfutebol.
«Estamos a trabalhar intensamente para anunciar o estádio onde vamos jogar. Infelizmente, não pode ser na Tapadinha, mas em breve daremos novidades», garantiu o dirigente.
A última vez que os dois clubes lisboetas se defrontaram foi há 43 anos, na época 1982/83, também para a Taça de Portugal, com o Benfica a vencer por expressivos 6-0.
«Pela história dos dois clubes, e já lá vão 43 anos desde o último jogo entre ambos, temos de considerar isto um doce. [...] Esta oportunidade de poder jogar com o Benfica é única. Todos estão muito entusiasmados», admitiu.
Apesar da euforia, o responsável recorda que o foco principal continua a ser a Liga 3, onde o Atlético ambiciona garantir um dos quatro primeiros lugares da fase regular — e, assim, lutar pela subida à II Liga.
«O nosso objetivo é ficar nesses quatro lugares e depois, na segunda fase, é outra conversa», explicou.
O histórico entre Atlético e Benfica na Taça de Portugal favorece largamente as águias: oito jogos, sete vitórias encarnadas e uma dos alcantarenses — essa única vitória aconteceu logo no primeiro confronto, em 1946 (3-2). Três anos depois, em 1949, as equipas voltaram a encontrar-se na final da Taça de Portugal, com o Benfica a vencer por 2-1 e a levantar o troféu.