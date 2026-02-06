João Henriques, treinador do AVS, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota na visita ao Sporting (3-2), após prolongamento, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Lesão grave de Antoine Baroan

«Infelizmente, é o primeiro e último jogo da época, com toda a certeza. A situação da lesão é mesmo muito grave. É o principal facto deste jogo. Por muitas coisas positivas que possamos falar, é uma situação negativa e triste para nós, mas, sobretudo, para o jogador. Ficámos todos, inclusivamente os jogadores do Sporting, estupefactos com aquilo que aconteceu, de forma fortuita, não foi um lance propositado. São situações que, infelizmente, acontecem.»

«Tirando isso, foi tudo positivo para nós. Obviamente, queríamos passar a eliminatória e não conseguimos, mas fizemos 90 minutos fantásticos e esta equipa do AVS demonstrou que tem qualidade, tem uma equipa organizada, sabe que tem um propósito para cada jogo. Foi isso que fizemos. Depois de estar a perder por 2-0, conseguir empatar em 90 minutos… somos a segunda equipa a vir aqui e não deixar o Sporting vencer nos 90 minutos. Isso é muito gratificante, mostra que o AVS está pronto para vencer jogos ainda esta época, seja onde for. Alterámos muitos jogadores, porque tivemos jogo segunda-feira e uma semana terrível de treino, não conseguíamos treinar com a água nos campos, treinos interrompidos à meia-hora porque era impossível treinar… Vamos estar preparados para jogar segunda-feira com o Famalicão. Saímos daqui, tirando o infortúnio com o Antoine, com a cabeça levantada e a acreditar muito que estamos no caminho certo e que a vitória que este grupo, que está a sofrer desde o início da época porque não a consegue atingir, vai acontecer naturalmente com este espírito, atitude competitiva e competência.»

Espírito da equipa

«Deixa-me mais descansado, porque é um processo evolutivo que temos tido desde que chegámos. Tem existido esta capacidade de mudança de atitude competitiva, de perceber que o jogo não acaba quando se sofre um golo. No jogo do campeonato aqui, em Alvalade, o AVS perdeu por 6-0, eu não estava presente, mas vi o jogo e o [problema do] AVS nessa altura era sobretudo mental, esteve sempre organizado até aos 30 minutos, mas quando sofreu o golo, descambou. Hoje, estes mesmos jogadores acreditam, apesar de sofrerem golo, que é possível dar a volta. A equipa foi brilhante, trabalhou bem, tem uma oportunidade fantástica aos 95 minutos e aí poderíamos ter sido mais felizes. O Sporting também as teve durante a partida, mas pelo timing daria muito pouca margem de manobra ao Sporting. Mas ficámos muito felizes pela nossa prestação e muito confiantes com o futuro.»

Foco no campeonato

«Focadíssimos nos jogos que faltam de campeonato, há muito ponto em disputa e vamos conquistar muitos pontos, não tenho dúvidas. Vamos estar muito focados jogo a jogo para fazermos o que fizemos hoje. Desde que consigamos cumprir as missões táticas e estejamos com esta atitude competitiva, vamos ganhar jogos, conquistar pontos e, no final, faremos as contas.»