Declarações de João Pedro Sousa, treinador do AVS, na conferência que se seguiu à goleada da equipa da Vila das Aves em Fornos de Algodres (7-0), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

«Foi um prazer vir a Fornos jogar, uma terra muito simpática, num ambiente muito bom. Fiz muitos jogos na I Liga e não tinham um ambiente que hoje estava aqui. É pena não haver clubes destas zonas do país, na I Liga que ficava bem melhor.»

«Foi uma vitória gorda da nossa equipa tivemos momentos bons outros não tão bons. Uma palavra para o meu adversário porque durante o jogo fiquei impressionado com a forma como nunca abdicou da sua forma de jogar. Mesmo com dez jogadores tentaram jogar, sair da mesma forma, a partir de linhas mais baixas. Tiro o chapéu ao meu colega treinador porque não tem os recursos que eu tenho. A nossa obrigação é vir aqui ganhar o jogo como o fizemos, mas o adversário, com as dificuldades que tem, tentou fazer o seu jogo e não abdicou dele. No momento em que estamos, não importava onde, com quem, como, tínhamos era que ganhar. Foi isso que fizemos, as coisas acabaram por correr bem e passámos à próxima eliminatória».

Vitória moral?

«Sim. Não posso negar. Uma equipa que nunca ganhou nesta época a primeira vitória é sempre muito importante. Aconteceu com alguns momentos bons, com coisas que preparámos, trabalhámos e falámos acabaram por acontecer no jogo. Acredito que a evolução da equipa continua e ainda temos um longo caminho para fazer.»

As dificuldades do adversário

«Como é evidente não tem as capacidades que nós temos, tínhamos de aproveitar esse fator e ao meter intensidade no jogo desde o primeiro minuto, ia acabar por acontecer este desnível físico e nós iríamos aproveitar. Forçamos isso ao máximo e acabámos o jogo com muitos golos.»

Este era o clique que faltava?

«Eu acredito que pode ajudar, o clique não será seguramente só num jogo, numa boa exibição ou numa vitória, temos de ganhar muitas vezes e para isso temos de criar uma base muito forte, em termos técnicos, táticos, estratégicos, físicos. Isso constrói-se com o treino, jogos, claro que isto vai ajudar, vamos analisar, perceber o que estamos a fazer bem e o que ainda temos de melhorar e o que ainda fazemos mal. A vitória animicamente é sempre importante claro.»