*Por Mariana Rebelo da Silva



A FIGURA: Bebeto

Fruto do esquema de três centrais, o lateral-direito teve liberdade para subir várias vezes pelo corredor. Depois de várias incursões, Bebeto conseguiu assistir Tiago Dantas, ainda que com alguma sorte à mistura, para o 1-0 e depois serviu com mestria Manu Hernando para o 2-0. Além disso, ainda iniciou a jogada do 3-0. Decisivo, portanto.





MOMENTO DO JOGO: desvio para a final, minuto 75



Nem dez minutos depois do 2-0, o Tondela deu a estocada final no jogo e muito provavemente na eliminatória. Numa saída rápida, Bebeto tocou para Rafael Barbosa e este cruzou rasteiro para o desvio de Neto Borges na pequena área. Um desvio para a final.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Dantas: abriu o marcador e mostrou-se fundamental no meio-campo tondelense no momento de posse de bola. Criativo, com uma visão de jogo excecional, impulsionou alguns dos melhores lances dos beirões.

Rafael Barbosa: Esteve perto de marcar no início do jogo (9min), mas Renan impediu-o. Foi um dos jogadores mais interventivos e coroou a exibição com uma assistência para Neto Borges.

Renan Bragança: o guardião do Mafra esteve implacável nos primeiros dez minutos e protagonizou duas grandes defesas a remates de Tiago Dantas (6 min) e Rafael Barbosa (9 min). Não foi por culpa de Renan que o emblema da II Liga perdeu por 3-0 no João Cardoso.

Rodrigo Martins: foi dos pés dele que saiu o primeiro remate perigoso da equipa. Soube aproveitou um erro de Eduardo Quaresma na grande área, com um remate potente, mas não foi suficientemente astuto. Mostrou o talento que tem - e que levou o Estoril a contratá-lo já com vista à próxima época - quando assistiu Okitokandjo para o golo de honra, posteriormente invalidado pelo VAR.