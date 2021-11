Na Mata encantada tudo parece mágico.

Há famílias reunidas para o almoço de domingo à volta de uma mesa de piquenique na última semana de novembro.

Há bifanas sempre a sair. Há confiança do senhor do bar para dar uma a alguém que não conhece de lado algum.

Há um senhor vestido de Caldas da cabeça aos pés. Literalmente da cabeça aos pés. Chapéu/bola do Caldas. Camisola do Caldas. Calças do Caldas. Sapatos do Caldas.

Há uma banda sinfónica a animar o ambiente já de si de festa.

Na Mata encantada, até o futebol é mágico.

Há dois golos nos primeiros seis minutos.

Há um gigante que não se encolhe e marca. Mas também há um bravo pequeno que se agiganta.

A Mata encantada tem o seu próprio Tarzan. Um Tarzan que marca golos e ajuda o tal pequeno bravo a fazer frente ao gigante.

Na Mata encantada há mais um golo do clube grande, mas está lá o Tarzan para se empoleirar e olhar de cima para o rival maior.

Na Mata encantada, a Taça faz-se de golos. De muitos golos.

O sério Belenenses, marca mais dois em dois minutos, a abrir a segunda parte e parece roubar o encanto à Mata.

Mas o Caldas é outra louça. O capitão dá o exemplo e não demora a relançar o jogo mágico.

E o povo da Mata encantada acredita. E grita. E canta. E vibra!

Mas os últimos pós de magia vêm de Afonso Sousa. Porque na Mata encantada até há ‘roletas’ à Zidane.

E assim, o Belenenses segue em frente na Taça. O Caldas é eliminado, mas não cai. Tem a magia do Campo da Mata a segurá-lo, como se sente bem para lá do apito final.

FICHA DE JOGO

Campo da Mata, Caldas da Rainha

Árbitro: David Silva

Assistentes: Rui Licínio e Carlos Campos

Quarto árbitro: João Afonso

CALDAS: Luís Paulo; Yordi, Militão, Pedro Gaio, Diogo Clemente (Marcelo Marquês, 71), André Sousa, Juvenal, Leandro Borges, João Silva, André Perre e João Rodrigues.

Treinador: José Vala.

BELENENSES: Luiz Felipe (Álvaro Ramalho, 65m); Tomás Ribeiro, Danny e Yohan Tavares; Carraça, Phete, Lukovic (Afonso Sousa, int) e Calila (Ndour, 81m); Pedro Nuno (Sandro, 70m), Abel Camará e Chima.

Treinador: Filipe Cândido

Ao intervalo: 2-2.

Marcadores: Lukovic (3m), João Tarzan (6m), Pedro Nuno (18m), Pedro Nuno (52m), Calila (54m), Militão (58m), Afonso Sousa (90+4)

Disciplina: cartão amarelo a Danny Henriques (5m), Abel Camará (13), André Perre (22m), Militão (22m), André Sousa (25m), Lukovic (36m), Chima (49m), Carraça (63m)