Filipe Cândido, treinador do Belenenses, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Caldas, na quarta elininatória da Taça de Portugal.

«Quero dar os parabéns às três equipas e ao Caldas em particular pelo envolvimento que cria em dias de jogo. Já os tinha defrontado e sabia que era assim. É uma equipa muito competitiva que joga sempre no limite e faz a vida negra a quem aqui passa. Ganhámos nós, foi com esse propósito que viemos, mas o Caldas valorizou muito a nossa vitória e tivemos de ter muita humildade.»

[que equipa deseja para a próxima fase da Taça?]

«Desde o momento que entrei, foi com o propósito de vencer jogo a jogo. Agora estamos concentrados para dar resposta em todos os jogos. Estamos a pensar apenas no Benfica, que é o próximo adversário, e depois pensaremos no próximo jogo da Taça, para o qual ainda falta muito tempo.»

[Pedro Nuno está a voltar de lesão e marcou dois golos]

«Tem sido um jogador que trabalha sempre no limite e que é forte mentalmente. Está a demonstrá-lo, sabemos que nos pode ajudar muito como fez hoje, tendo uma influência muito positiva no jogo. Estamos a tentar gerir bem o processo de recuperação dele.»

[sobre a estreia de Sandro, internacional brasileiro]

«Tem dado respostas positivas nos treinos, tem vindo a crescer. Eles saem que têm de treinar muito bem para poderem jogar. Até pela experiência que tem, pode ser importante para o grupo em certos momentos dos jogos. Não vinha a ter minutos antes de chegarmos, hoje entrou, cumpriu a função dele e é mais um elemento que tem de estar apto para jogar, sabendo que vai ter de treinar muito bem para ter mais minutos. Temos de roçar a perfeição em termos táticos e na atitude.»