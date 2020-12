Petit, treinador do Belenenses, após o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Sp. Espinho por 3-0 no prolongamento.

«Foi um jogo bastante difícil. Mas pelo que fizemos na primeira parte, podíamos ter marcado dois golos ou três. Criámos várias oportunidades, mas não conseguimos fazer. Contra estas equipas é preciso entrar bem para conseguir desbloquear, porque quando não se consegue, o adversário vai acreditando, vai-se fechando e criando dificuldades. A vitória peca por ter vindo no prolongamento, mas é uma vitoria justa.

Há cinco anos que não chegávamos a esta eliminatória, demos um passo para a eliminatória seguinte.

[Tomás Ribeiro está perto da seleção sub-21?]

«Ele está sempre perto de chegar à seleção faz parte desse grupo. Teve a infelicidade de se lesionar na época passada, mas tem muita qualidade. Vai ter um futuro risonho se continuar a trabalhar assim.»

[sobre a dificuldade em marcar]

«Temos criado sempre situações. Temos tido muitas bolas na área adversária. A definição e o remate é que não têm saído enquadrados. Os golos vieram tarde, mas mais tarde do que nunca. Marco Edi [Semedo] e o Cassierra, que são avançados e precisam dessa confiança. Nós nós trabalhamos os processos ofensivos para eles poderem criar. Damos as ferramentas para transportar para o jogo, mas depois quem tem a bola é que decide. Temos de melhorar esse aspeto porque podemos fazer mais golos do que aqueles que temos.»