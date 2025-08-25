Três meses depois, as polémicas na final da Taça de Portugal ainda são assunto. Esta terça-feira, o Benfica foi multado em 816 euros pelo comunicado em que afirmou que a «verdade desportiva foi gravemente adulterada» na partida contra o Sporting (3-1), criticando a exibição dos árbitros Luís Godinho e Tiago Martins.

Agora, o Conselho de Disciplina refere que o comunicado das águias ultrapassou os limites da «crítica objetiva».

«É de concluir que o comunicado da Arguida SL Benfica SAD, nos segmentos assinalados, ultrapassa os limites da crítica objetiva, extravasando para o plano da imputação subjetiva, sob a forma de suspeita e sem qualquer base objetiva que a sustente (contrariando mesmo as informações de que dispunha), de uma suposta atuação intencional para deputar a verdade desportiva, pondo em causa a imparcialidade, probidade, honestidade e integridade profissional dos concretos agentes de videoarbitragem visados e, assim, ofendendo a sua honra, consideração e dignidade», pode ler-se no comunicado.

Após a derrota na final da prova rainha, o Benfica criticou prontamente os erros do VAR Tiago Martins e AVAR Vasco Santos e Sérgio Jesus, apontando que os mesmos «tiveram impacto direto no resultado da partida e colocaram em causa a integridade da competição».