O FC Porto conquistou neste sábado a oitava ‘dobradinha’ da sua história.

Sérgio Conceição junta assim o seu nome ao de históricos técnicos dos dragões, conseguindo voltar a conquistar os dois principais troféus portugueses na mesma época, algo que não acontecia desde 2010/2011, com Villas-Boas.

Dorival Yustrich (1955/1956), Tomislav Ivic (1987/1988), António Oliveira (1997/1998), José Mourinho (2002/2003), Co Adriaanse (2005/2006) e Jesualdo Ferreira (2008/2009) foram os outros técnicos a alcançar a ‘dobradinha’ para os dragões.

De referir que o Benfica continua a ser o clube português com mais ‘dobradinhas’, com 11. De resto, na Europa, só o Bayern Munique conquistou mais vezes o campeonato e a Taça na mesma época, com um total de 13.

O Sporting fê-lo em seis ocasiões.