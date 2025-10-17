Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, em declarações à flash interview da RTP após a vitória [2-0] frente a Desp. Chaves a contar a Taça de Portugal.

Primeira parte especialmente difícil

«É importante para nós continuarmos na Taça. Temos que ganhar esses jogos. Foi difícil na primeira metade, nós marcamos rápido. Mas depois do 2-0, foi mais calmo. Nós criámos muitas boas oportunidades, mas temos que melhorar em muitas coisas.»

Os dois golos entram para os melhores da carreira?

«Eu não sei se eles vão lá [para a lista de melhores golos], mas é sempre bom marcar. Não importa se marcas bons golos ou menos bons. Golos são golos, não importa como marcas. Mas, claro, são dois bons golos.»