Figura: Pavlidis (Benfica)

O grego não veio a Chaves em modo gestão. Apanhou pela frente um guardião inspirado, mas que não chegou para tudo. Pavlidis, aproveitou da melhor forma as bolas que lhe caíram nos pés á entrada da área e acabou por bisar na partida.

Momento: Pavlidis fechou a eliminatória (79m)

Numa altura em que o Chaves estava galvanizado na partida, fruto de alguma intranquilidade que se verificou na gestão da posse de bola, o grego apareceu e com o segundo golo acabou por sentenciar a partida.

Outros destaques:

Marko Gudzulic (Desp.Chaves): Claramente o melhor em campo. O sérvio voltou a ser chamado para a titularidade em jogo da Taça de Portugal. Não tremeu face á responsabilidade. Perante o poderio ofensivo do Benfica, agigantou-se, e por várias vezes negou o golo ao adversário.

Paulo Vitor (Desp. Chaves): Foram muitas, demasiadas, as vezes que o avançado do Chaves perdeu a bola. Em jogos contra equipas do nível do Benfica, em que o Chaves tem certamente menos possibilidades de sair para o ataque, o brasileiro ao serviço dos flavienses, foi demasiadas vezes um sinal “stop” às incursões ofensivas da sua equipa.

João Rego (Benfica): O jovem internacional português, de 20 anos, foi chamado á titularidade, pela primeira vez, por José Mourinho. Encostado ao corredor esquerdo, foi uma dor de cabeça para Carraça. Viu amarelo no decorrer da primeira metade, acabando substituído ao intervalo.