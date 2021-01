Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da TVI24, após a goleada frente ao Estrela da Amadora, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:



«Esta é a minha terra, foi aqui que nasci. Foi neste campo que me apaixonei pelo futebol aos dez/11 anos. Vi esta equipa jogar nos distritais e comecei a minha carreira de jogador aqui. Isto não tinha bancadas. Este dia foi muito especial para mim, há muitos anos que vinha à Amadora. Gostei da equipa do Estrela. Para a divisão onde está, é uma equipa acima da média. Acredito que poderá subir e voltar em breve à primeira, que é onde este clube merece estar. Taticamente a equipa é bem trabalhada e tem jogadores de qualidade. No entanto, os jogadores do Benfica levaram o jogo muito a sério, caso contrário poderíamos ser surpreendidos. Os golos tiraram força anímica ao Estrela. A partir do 2-0 as coisas ficaram mais normais. Temos outra qualidade e fizemos o que nos competia.»



[Exibição de Todibo]: «Foi o primeiro jogo que fez. Ele chegou praticamente com cinco meses sem treinar e depois teve dois meses e tal sem treinar. Nunca o conheci bem. Neste último mês começou a trabalhar mais connosco. Ele tem algumas qualidades físicas, é muito rápido e forte no jogo aéreo. Posicionalmente não sabe o que a equipa quer, mas mostrou-nos que podemos confiar nele. Todos os que não têm jogado deram uma boa resposta. Esperava-se que quem não têm jogado tanto, mostrasse a sua qualidade.»



[Clássico em risco devido ao confinamento]:



«O país vai confinar, mas a movimentação das pessoas... O futebol tem sido um exemplo na forma como se deve viver com a pandemia. A bolha do futebol é controlada, é testada semanalmente mais que uma vez. É uma bolha onde sabemos que podemos estar à vontade e competir, ainda para mais ao ar livre. Fora da casa das equipas é mais complicado. Não haverá mais casos no futebol, porque o futebol controla os atletas, as suas famílias deles e as dos seus empregados. O futebol tem sido um exemplo para todos».