João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a derrota na Luz, por 3-2, frente ao Benfica, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

«Foi um bom jogo, de duas equipas portuguesas. Isso é que temos de realçar. Primeira parte algo tática, mas depois começámos a controlar o jogo e até chegámos a dominá-lo, entrando em zonas de finalização.

Com uma boa organização ofensiva, com a nossa identidade. Conseguimos empatar, fizemos o segundo golo a aproveitar o desequilíbrio do Benfica. Depois foi a habitual pressão do Benfica, neste estádio. E com dois lances um pouco infelizes da nossa parte, sofremos o empate e o 3-2.»

[o que fica para a segunda mão]

«Prometemos que vínhamos aqui jogar para ganhar, não conseguimos, mas vamos jogar para chegar à final. Temos de recuperar, com um jogo extremamente complicado para a Liga, para depois irmos com todas as forças para tentar passar à final.»