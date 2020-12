João Tralhão, treinador do Vilafranquense, em declarações na flash interview da TVI24, após a goleada sofrida na Luz ante o Benfica (5-0), em jogo dos 16 avos da Taça de Portugal:



«Sabíamos que íamos enfrentar uma equipa poderosa que queria criar muitas dificuldades desde início. Curiosamente entrámos bem, mas depois o Benfica marcou um e dois golos. Houve algum descontrolo emocional. É muito exigente jogar aqui contra o Benfica, ainda para mais motivado e a ganhar por 3-0 desde os 15 minutos. Fizemos coisas boas no processo defensivo, mas sentimos algumas dificuldades em sair. O resultado é o espelho do decorrer do jogo. Fizemos algumas coisas positivas e vamos agarrar-nos a isso.



Estamos a precisar que chegue o Natal, férias e descanso. A equipa teve três jogos muito exigentes esta semana. Jogámos com o Estoril, que é o líder da II Liga, depois defrontámos uma equipa com muita qualidade a meio da semana e que nos obrigou a trabalhar muito para vencer e hoje viemos a um dos maiores palcos do futebol português. Emocionalmente reagimos muito bem na segunda parte e isso superou a componente física. O Benfica é muito mais forte e demonstrou-o, mas demos algumas boas respostas. Vamos agarrar-nos a isso para o futuro como já disse.»



[Disse que ia abraçar algumas pessoas neste regresso, já as abraçou?]:



«Sim, abracei-as antes de chegar. Abracei quando cheguei, durante o jogo e vou abraçar no final. Deixei aqui muitas amizades e essas amizades são para a vida.»