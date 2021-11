José Vala, treinador do Caldas, em declarações na conferência de imprensa, após a equipa ser eliminada pelo Belenenses na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

«Entrámos a sofrer o golo e a estratégia ficou logo condicionada, apesar de termos empatado no lance seguinte. Mas andámos sempre atrás do resultado. Até comentei com o quarto árbitro que equipas como o Caldas, que têm algum romantismo nisto, acabam por sofrer. Qualquer outra equipa, no segundo golo que sofremos, punha o guarda-redes no chão para o colega trocar a meia que estava com sangue. Nós fomos demasiado honestos, não o fizemos e quando o queríamos fazer, sofremos o segundo golo no local onde faltava o nosso jogador. Jogámos o jogo pelo jogo e acabámos por sofrer.

Na segunda parte, quando até estávamos organizados para evitar perigo, surgiram dois golos de rajada. Mas voltámos a ter alma para ir atrás do resultado. Acho que merecíamos mais qualquer coisa e nem estou a olhar para o facto de ser uma equipa da Liga e outra da Liga3. Olhando para o jogo, merecíamos mais.»

[sobre a imagem deixada pela equipa e o público do Caldas]

«Demos grande imagem do nosso valor e de certeza que amanhã vou ter jogadores diferentes. Em relação à imagem dos nossos adeptos, é algo a que este grupo está habituado. É bonito o ambiente, mesmo para quem vier aqui poucas vezes. Vamos fazer tudo para poder viver isto mais vezes no nosso campeonato.»