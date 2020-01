O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Rio Ave, na Luz, para os quartos de final da Taça de Portugal 2019/20:

«Em termos de processo ofensivo, criámos seis ocasiões e podíamos ter chegado ao empate antes do intervalo. Depois tivemos de arriscar. Analisámos a segunda parte com o Aves, a jogar com os dois pontas de lança, e hoje ficamos felizes por seguir em frente. Quem entrou ajudou e depois penso que foi uma noite de glória para o Seferovic. Alguns esquecem que foi o nosso melhor marcador com 21 golos. Eu não esqueço! Hoje entrou, marcou dois golos e seguimos em frente. Temos de acarinhar os pontas de lança porque são eles que dão o toque final do trabalho da equipa.»