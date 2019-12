O Benfica recebe esta quarta-feira um Sp. Braga que tem apresentado duas faces: inconstante na Liga, eficaz nas outras competições.

Agora o duelo é a contar para a Taça de Portugal, a eliminar, mas Bruno Lage prefere centrar-se no rendimento do adversário, e não no desfecho dos seus jogos.

«Nunca olho muito para aquilo que são os resultados, mas sim para aquilo que a equipa produz. Vimos muitos jogos do Braga. Não só o nosso, da primeira jornada, quer agora com Rio Ave, Famalicão e Vitória de Guimarães. Não olho sequer a forma como marcam ou sofrem, vejo a qualidade de jogo», começou por dizer o técnico benfiquista.

Lage espera assim «uma equipa muito competente, com boa organização, excelentes jogadores e um treinador experiente».

«É um jogo a eliminar e o momento é amanhã, independentemente do que vem para trás», acrescentou.

O Benfica goleou o Sp. Braga nos dois duelos realizados sob o comando de Bruno Lage, mas nem isso muda o discurso: «O processo é sempre o mesmo. Temos de estar sempre ao melhor nível. Olho sempre para a forma como a equipa tem jogado. Amanhã é outro momento, no qual temos de estar muito bem, perceber bem o adversário e ter uma estratégia nem definida. Independentemente do passado, bom ou mau, é sempre de olhar para o momento e confimar o que se faz.»

O treinador do Benfica não quis comentar dois nomes colocados na porta de entrada da Luz - Yony González e Elías Pereyra -, nem tão pouco das críticas recentes de adversários à arbitragem.

A fechar, questionado sobre o processo de recuperação de Rafa, o técnico respondeu que «tem corrido dentro da normalidade». «Ainda não treina com a equipa, mas já faz corrida. Ainda é muito cedo para uma previsão. Seria meio de janeiro, vamos ver até que ponto consegue superar. Mas o mais importante é que esta a correr tudo dentro da normalidade, e sentimos o atleta motivado para se superar», concluiu.