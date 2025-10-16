José Mourinho garante que é preferível para o Benfica realizar o jogo com o Desp. Chaves para a Taça de Portugal à sexta-feira e não ao sábado, divergindo assim da opinião de Bruno Lage, aquando do empate caseiro frente ao Santa Clara, após a paragem para as seleções e antes de um compromisso para a Champions. O técnico comenta ainda o ambiente que se vive entre os presidentes dos três «grandes» do futebol português:

Jogo com o Desp. Chaves à sexta-feira

«Aqui o erro é só um. Devia-nos ter saído o Águias da Mosgueira, o Oriental, o Cultural da Pontinha… tínhamos tantas opções, mas tocou-nos o Desp. Chaves. Tivemos sorte de não nos tocar o Ourense, que é ainda um pouco mais longe. Obviamente que tem de ser sexta-feira. Já vamos chegar a Lisboa de madrugada, no sábado. Prefiro perder um dia, com a chegada dos jogadores das Seleções e ganhar um dia na preparação para o outro jogo. Obviamente que prefiro jogar sexta e terça do que jogar sábado e terça.»

Ambiente entre os presidentes de Benfica, Sporting e FC Porto

«Limito-me a ser treinador e a olhar para os jogos com olhos de treinador. Mesmo quando não sou treinador de qualquer uma das equipas envolvidas, não consigo olhar para o jogo sem ter olhos de treinador. Aquela final da Taça foi uma final com um trabalho infeliz da equipa de arbitragem, incluindo o VAR. Os problemas com os diferentes presidentes acho que é quase uma coisa histórica. Quando as emoções desvanecem, têm de estar unidos no desenvolvimento do futebol português. Para quem é português e não vive aqui há 25 anos, não é novo e alarmante. Não vejo nenhum drama nisto. Às vezes os árbitros erram e às vezes erram de maneira decisiva no desenrolar do resultado. O treinador erra, os jogadores erram, os árbitros erram. Quando os erros se traduzem em alterações importantes à verdade do jogo, é mais difícil de aceitar.»