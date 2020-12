Pedrinho, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da TVI24, após a goleada por 5-0 frente ao Vilafranquense, em jogo dos 16 avos de final da Taça de Portugal:



«Tornámos o jogo fácil. O mister diz-nos que nenhum jogo é fácil, mas se mostrarmos o nosso futebol... É com golos que mostrámos respeito pelos adversários. Fizemos um grande jogo e estou feliz. Dedico o golo aos meus pais, à minha esposa e a todos os adeptos. Estou muito feliz por ter feito o meu primeiro golo na Luz com a camisola do Benfica.»