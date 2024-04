Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, à RTP, após o empate ante o Sporting (2-2), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Com este resultado, aliado à derrota dos encarnados na primeira mão, por 2-1, o Sporting vai à final da Taça:

[Se é um resultado injusto:] «Penso que jogámos um bom jogo, um dos melhores jogos que fizemos desde que estou aqui, penso que merecíamos ter ganho. Criámos muitas oportunidades e boas, falhámos demasiado, não fomos muito eficazes, mas da maneira como jogámos e ganhámos a bola, em momentos de transição, defesa e ataque, foi ao mais alto nível, perante um adversário muito forte. O Sporting vai à final porque foi muito eficaz nos dois jogos e, em última análise isso fez a diferença e também não tivemos sorte com as decisões do árbitro.»

[Apoio dos adeptos no fim do jogo:] «Foi uma mensagem clara, estavam orgulhosos do desempenho da equipa, da atitude, da mentalidade. Jogámos muito bem na primeira parte, eles marcam a abrir a segunda parte, mas acreditámos sempre e mostrámos estar ao melhor nível, é pena não estarmos na final.»

[Importância deste jogo no próximo, o dérbi em Alvalade para a Liga:] «O próximo jogo é sempre o mais importante.»