Após a eliminação nos oitavos de final da Taça no Dragão, João de Deus foi questionado acerca do futuro de Jorge Jesus no Benfica. O técnico adjunto das águias começou por encolher os ombros e sorrir antes de responder à pergunta.



«Perdemos um jogo. É verdade que estamos muito tristes e frustrados com o resultado. Mas a ideia não se altera. Não vivemos de estados de espírito. Vivemos de conquistas, quando as conseguimos, e de tentar melhorar diariamente. Diria que sim [que vamos cumprir o contrato], mas nem vale a pena», limitou-se a referir.



Lembre-se que os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel e Marcos Braz, estiveram a assistir ao Clássico num dos camarotes do recinto portista. Jesus é, conforme os dois já reveleram publicamente, a preferência para suceder a Renato Gaúcho no comando do Mengão.