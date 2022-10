A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quinta-feira, as datas e os horários de alguns dos jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal.



O Benfica vai jogar nas Caldas da Rainha às 20h45 do dia 15 de outubro. O Anadia-FC Porto está agendado para a mesma hora, mas no dia seguinte ou seja, 16 de outubro.



Por sua vez, o Sporting joga, tal como os dragões, a 16 de outubro contra o Varzim. O encontro tem início marcado para as 19h00.





As datas e os horários dos jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal que têm transmissão televisiva:

14 outubro

Amora-Estoril, 20h45 (Canal 11)

15 outubro

Trofense-Famalicão, 15h00 (Canal 11)

Canelas-Vitória SC, 15h00 (SportTV)

Tondela-Santa Clara, 20h00h (Canal 11)

Caldas-Benfica , 20h45 (RTP1)

16 outubro

Vitória FC-Paços de Ferreira, 15h00 (Canal 11)

Felgueiras-Sp.Braga, 17h00 (SportTV)

Varzim-Sporting, 19h00 (SportTV)

Anadia-FC Porto, 20h45 (RTP1)