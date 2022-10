Em comunicado publicado nesta quarta-feira, o Benfica informa que ainda aguarda «pelo anúncio das condições definitivas» do jogo com o Caldas, referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O emblema da Liga 3 avançou para uma renovação do relvado, de forma a receber o Benfica, mas a Polícia de Segurança Pública, na primeira vistoria ao Campo da Mata, levantou várias questões relativamente às condições de segurança.

Uma nova vistoria estava agendada para a tarde desta quarta-feira, e só depois se saberá, em definitivo, se o Caldas pode receber o Benfica no seu reduto.

Perante este impasse, o Benfica publica um comunicado em que explica aos associados que ainda está à espera das «condições definitivas», para então depois proceder à venda dos bilhetes a que tem direito.

Eis o comunicado, na íntegra:

O Sport Lisboa e Benfica esclarece todos os seus associados que aguarda ainda pelo anúncio das condições definitivas relativamente ao jogo para a Taça de Portugal deste sábado, por forma a proceder à venda dos ingressos a que por regulamento tem direito.

Assim que uma decisão final for tomada – a qual não envolve qualquer participação do Benfica – os bilhetes para a partida serão colocados à disposição dos Sócios no site oficial do Clube, nos moldes habituais.