O Sporting de Braga, atual detentor da Taça de Portugal, vai começar a defesa do título no estádio do Moitense, uma das três equipas «sobreviventes» dos campeonatos distritais, segundo ditou o sorteio da terceira eliminatória da época 2021/22 realizado esta quarta-feira na Cidade do Futebol.

Na estreia das equipas da I Liga, que estão condicionadas a jogar na condição de visitante por força do regulamento da prova, o Benfica, finalista vencido na temporada passada e líder isolado do escalão principal, visita o Trofense, da II Liga.

O Sporting, campeão nacional, desloca-se ao recinto do Belenenses [não confundir com a SAD], que alinha no Campeonato de Portugal, naquele que será um dérbi lisboeta no Estádio do Restelo, enquanto o FC Porto visita o Sintrense, também do quarto escalão.

O sorteio integrou 64 clubes, três dos quais dos campeonatos distritais: além do Moitense (Setúbal), resistiram ainda às duas rondas iniciais Águias de Moradal (Castelo Branco) e Cinfães (Viseu).

Os jogos estão marcados para o fim de semana de 17 de novembro.

Os jogos da 3.ª eliminatória

Moitense-Sp. Braga

Trofense-Benfica

Leça-Arouca

U. Leiria-Santa Clara

Camacha-Tondela

Académica-Famalicão

Berço-Belenenses SAD

UD Oliveirense-Portimonense

V. Setúbal-Vizela

Sintrense-FC Porto

Águias de Moradal-Paços de Ferreira

Oriental Dragon-Moreirense

Condeixa-Gil Vicente

Rio Ave-Boavista

Belenenses-Sporting

Varzim-Marítimo

Felgueiras-Estoril

Oliveira do Hospital-V. Guimarães

Torreense-Fafe

Louletano-CF Estrela

Castro d'Aire-Olhanense

Serpa-Sp. Covilhã

União de Paredes-Académico Viseu

Alverca-Anadia

Mafra-União 1919

Cinfães-Farense

Valadares-Casa Pia

Leixões-Vilaverdense

Sp. Espinho-Caldas

Vilafranquense-Real Massamá

Benfica Castelo Branco-PenafielFeirense-Nacional