O duelo entre Sporting e Paços de Ferreira, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, foi agendado para 11 de dezembro (sexta-feira).

O encontro terá apito inicial às 21h15, no Estádio José Alvalade, com transmissão na TVI.

A mesma estação transmitirá no domingo, dia 13 de dezembro (20h30), o jogo do Benfica, que vai defrontar o vencedor do duelo entre Vilafranquense e Sanjoanense.

Tal como já foi noticiado, o FC Porto recebe o Tondela também nesse domingo, mas pelas 18h30, com transmissão na Sport TV.

Na segunda-feira, dia 14 de dezembro, o canal de desporto vai transmitir o jogo entre Olímpico do Montijo e Sp. Braga. O apito inicial está marcado para as 20h15, mas o palco ainda por definir.