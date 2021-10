A terceira eliminatória da Taça de Portugal arrancou esta sexta-feira e para já, ainda não trouxe qualquer surpresa. Os «tomba-gigantes» são cada vez mais uma raridade neste século, conforme ficou provado nos duelos entre Académia e Famalicão, Sintrense e FC Porto e Belenenses e Sporting.



No entanto, ainda restam 29 jogos e a surpresa pode estar ao virar da esquima. Até ao momento, os conjuntos primodivisionários não tiveram quaisquer problemas em afastar as equipas de escalões inferiores e já garantiram a presença na quarta ronda da prova Rainha. Veremos se a toda se mantém até ao final da noite de domingo.



O Maisfutebol vai estar, como é habitual, em todos os campos onde as equipas da Liga vão jogar para lhe contar tudo sobre os jogos.



Os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal



Sexta-feira:



Académica-Famalicão, 0-4



Sintrense-FC Porto, 0-5



Belenenses-Sporting, 0-4



Sábado



Oliveira Hospital-V. Guimarães, 11h00



Berço-Belenenses SAD, 15h00



Camacha-Tondela, 15h00



Leixões-FC Vilaverdense, 15h00



Oriental Dragon-Moreirense, 15h00



Paredes-Académico Viseu, 15h00



Sp. Espinho-Caldas, 15h00



Valadares-Casa Pia, 15h00



Vilafranquense-Real SC, 15h00



União de Leiria-Santa Clara, 16h00



Louletano-Estrela da Amadora, 18h00



Trofense-Benfica, 20h15





Domingo





Varzim-Marítimo, 11h00



Vitória Futebol Clube-Vizela, 14h00



Alverca-Anadia, 15h00



Águias do Moradal-P. Ferreira, 15h00



Castro Daire-Olhanense, 15h00



Cinfães-Farense, 15h00



Condeixa-Gil Vicente, 15h00



FC Felgueiras 1932-Estoril, 15h00



Feirense-Nacional, 15h00



Leça-Arouca, 15h00



Mafra-União de Coimbra, 15h00



Moitense-Sp. Braga, 15h00



Benfica Castelo Branco-Penafiel, 15h00



Serpa-Sp. Covilhã, 15h00

Torreense-Fafe, 15h00



Oliveirense-Portimonense, 15h00



Rio Ave-Boavista, 20h00