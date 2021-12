O Benfica saiu derrotado do primeiro «round» frente ao FC Porto. Os encarnados perderam por 3-0 no Dragão e foram eliminados da Taça de Portugal, mas voltam a defrontar o mesmo adversário dentro de oito dias, desta feita para a Liga.



Sem apontar o que as águias têm de melhorar para o jogo do dia 30 de dezembro, João de Deus apontou que essa será uma oportunidade de redenção.



«Temos de voltar quinta-feira, discutir o resultado e ganhar. É para isto que serve o trabalho diário, não é só treinar no campo. Temos de perceber de forma minuciosa o que aconteceu no jogo e melhorar os aspetos em que não fomos tão fortes como gostaríamos. (...) Dentro de uma semana temos a possibilidade de nos redimirmos desse jogo. É o que vamos fazer. Vamos analisar e perceber o porquê de ter acontecido o que aconteceu, melhorar e dar uma resposta melhor», referiu, na sala de imprensa.