Enzo Fernández fez o 2-0 para o Benfica, na visita ao Varzim, ao minuto 77 do jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

O campeão mundial pela Argentina festejou efusivamente: depois do abraço aos colegas bateu no peito, na zona da camisola onde está o símbolo do Benfica, e depois fez uma sinalética virado para a bancada, que pode ser interpretada como uma indicação de que fica na Luz.

Ora veja: