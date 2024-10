Cristiano Bacci, treinador do Boavista, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Varzim:

«Eles foram melhores e nós perdemos. Tenho de explicar novamente o que estamos a passar? O nosso foco é no campeonato. Tivemos muitas mudanças, como é normal, e o Varzim jogou melhor e ganhou bem. Sem chorar, tenho de pensar o que é melhor para o Boavista.

Quem jogou era uma boa oportunidade para eles. Não queria desvalorizar a Taça de Portugal, mas tenho de ser pragmático e realista.

[percebe a reação dos adeptos?] Perdemos um jogo com uma equipa do 3.º escalão e é normal que estejam descontentes, mas tenho de pensar no que é o melhor para o Boavista».