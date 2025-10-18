Declarações do treinador do GD Bragança, André Irulegui, em conferência de imprensa, após a derrota por 1-0 ante o Sp. Braga, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. André Irulegui destacou a atitude e o compromisso dos seus jogadores perante um adversário de topo, sublinhando a estratégia adotada para tentar condicionar o poder ofensivo bracarense.

«O plano de jogo contra equipas deste poderio é tentar jogar contra o relógio, com mudanças na estrutura e tentar impedir as triangulações frequentes do SC Braga. Estamos conscientes de que somos uma equipa do Campeonato de Portugal e o relógio estava a nosso favor, conseguimos perante um adversário deste nível causar alguma ansiedade e isso foi a ideia que pretendíamos.»

«Foi notório que as alterações realizadas favoreceram o adversário pela sua capacidade, mas é um tipo de jogo em que termino com um sentimento agridoce. Feliz pela capacidade de superação dos meus jogadores, num evento extremamente mediático, e por deixar uma boa imagem, procurando alguma sorte, evitando sofrer transições. Uma delas foi fatal, mas agora é olhar para o Campeonato de Portugal e vamos continuar a nossa caminhada.»