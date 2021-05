Lucas Veríssimo vai falhar a Taça de Portugal pelo Benfica e também a presença na seleção brasileira, confirmou o Maisfutebol.

O central saiu lesionado do jogo com o Vitória de Guimarães e foi substituído ao minuto 25. O pior dos cenários confirmou-se depois, com o ex-Santos a sofrer uma lesão muscular que o vai retirar dos relvados nas próximas semanas.

Assim, Lucas Veríssimo falha a Taça de Portugal no domingo, frente ao Sp. Braga, e ainda a estreia pela seleção brasileira.

O defesa tinha sido convocado por Tite para as partidas com Equador e Paraguai, a 4 e 8 de junho, de qualificação para o Mundial 2022.