Uma verdadeira multidão de adeptos do Caldas invadiu esta terça-feira Torres Vedras para o duelo com o Sp. Braga, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal, depois da polémica mudança de campo devido ao alegado mais estado do relvado do histórico Campo da Mata.

É o tema de conversa entre os adeptos a caminho do Estádio Manuel Marques e já nas bancadas do palco onde vai decorrer o jogo. «Não está melhor do que o nosso», ouve-se dizer. Os jornalistas que habitualmente acompanham o Caldas dizem o mesmo, considerando, inclusive, que o relvado onde joga o Torreense «está pior» do que o do Caldas.

A verdade é que o relvado do Estádio Manuel Marques tem várias peladas nas laterais e também no interior da área, mas, depois de um dia em que houve mais sol do que chuva, parece que está em condições mínimas para o jogo desta noite que tem início marcado para as 19h00.