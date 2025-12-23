José Vala, treinador do Caldas, depois da derrota diante do Sp. Braga (0-3), em Torres Vedras, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Um turbilhão de emoções nas últimas 24 horas

«A frustração e esse turbilhão de emoções está diretamente relacionada com uma coisa muito simples: o Caldas hoje jogou num campo que está pior que o que nós temos ali na Mata. Convido-vos a todos para irem ver o Campo da Mata. Isso é que é esquisito. Não sei se há responsáveis, mas houve alguém que invadiu o campo para fazer uma vistoria sem autorização de ninguém. Fizeram um vídeo falso que é feito a apontar para um sítio que tem dois metros quadrados. O campo do Caldas está 90 por cento melhor do que este. Tem duas zonas em que é colocada areia, mas aqui é o campo todo. Houve alguém que decidiu isto e essa pessoa tem de ser responsabilizada. Acabámos todos por perder. O Caldas, se calhar, acabaria por perder, mas perdeu aquilo que é mais importante no futebol.

Sobre o jogo

«Foi uma boa primeira parte da nossa parte, com uma boa organização defensiva e conseguimos por o Braga encolhido. As melhores oportunidades na primeira parte foram do Caldas. Depois não posso falar em quebra porque os dois primeiros golos foram de bola parada no início da segunda parte. Depois fomos tentando desfrutar do jogo, as substituições foram para a entrada de jogadores da equipa B que entendi que mereciam entrar aqui neste palco».

O que disse aos jogadores antes do jogo?

«Disse-lhe que não podíamos jogar com raiva. A raiva não nos podia levar a nada. Disse-lhes que não íamos querer nada com isso, ia-nos trazer expulsões, ia-nos estragar o jogo e não íamos usufruir dele. Acho que a mensagem passou, tivemos uma equipa equilibrada emocionalmente.

Apoio dos adeptos foi como foi no Campo da Mata?

«Foi uma motivação enorme para os jogadores, logo que chegamos aqui. Hoje não jogávamos só por um clube, jogávamos por uma cidade, pela verdade no futebol português. Estávamos a representar a parte mais bonita do futebol».