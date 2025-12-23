O plantel do Caldas anunciou que vai a jogo com o Sporting de Braga, esta terça-feira, «sob protesto», devido à mudança do local da partida na véspera.

O jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, marcado para as 19h00, deveria realizar-se no Campo da Mata, mas a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) determinou que será jogado em Torres Vedras, por considerar que o relvado do campo da equipa da Liga 3 está «impraticável».

Já durante a última madrugada, o Caldas mostrou-se «surpreendido com a decisão federativa, comunicada cerca de 24 horas antes do jogo». O clube propôs o adiamento do encontro como solução alternativa, proposta que foi recusada.

Esta terça-feira, dia de jogo, o plantel ameaçou não comparecer no jogo com os bracarenses por sentir que sofreu «um duro golpe» e reforçou a «tristeza, revolta e incompreensão» pela decisão da FPF. No entanto, a poucas horas do apito inicial, os jogadores garantiram que vão a jogo para demonstrar «que o Caldas não tem limites».

O comunicado do Caldas na íntegra:

«O futebol em que acreditamos perdeu a magia.

O dia de hoje era especial porque, mesmo antes do Natal, teríamos a família reunida nas bancadas do nosso campo.

Estaríamos todos, de cachecol caído aos ombros, a celebrar a beleza que é apoiar o clube que vimos (e que nos viu) crescer.

Tiraram-nos isso, mas não nos tiram nunca a vontade de representar este brasão e de o dignificar em cada minuto em campo.

Não nos tirarão, nunca, o orgulho de saber que é tão fácil ser dos grandes, mas tão mais bonito ser do Caldas.

Não vergar significaria que hoje não entraríamos em campo. Seria essa a nossa maior vontade, mas as consequências desta decisão seriam nefastas para o Caldas.

Sermos castigados por uma ação que nos parecia inevitável para bem da verdade desportiva era sofrer as consequências duplamente.

E neste momento precisamos também de pensar em todos aqueles que diariamente envergam este brasão e o honram, dos petizes aos veteranos, do futebol às modalidades.

O Caldas Sport Clube é um clube centenário. Merece o respeito de todos os agentes desportivos, como qualquer outro clube deste país. Mostraremos em campo o respeito que temos pelo desporto e pela verdade desportiva, mesmo num dos dias em que nos sentimos mais sós nesta missão.

Ontem, ao início da noite, o nosso Campo da Mata foi dado como interdito.

E assim, tiraram-nos o chão e encostaram-nos à parede.

A falta de respeito e consideração que sentimos é gigante.

Sócios e adeptos, garantimos que não nos calaremos, que não esqueceremos.

A primeira forma de o fazermos é, hoje, em campo, com todos vós a apoiar-nos.

Mostraremos que o Caldas não tem limites, ainda que seja um dos minutos mais tristes da nossa longa e respeitosa história.

Sob protesto. Vamos a jogo.

Por cada sócio.

Por cada adepto.

Por cada petiz, traquina, infantil, iniciado, juvenil, junior, sénior e veterano. Porque queremos continuar a fazer do desporto aquilo que diariamente lhes tentamos ensinar.

Juntos.

Pelo Caldas.»