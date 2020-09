A primeira eliminatória da Taça de Portugal foi sorteada na tarde desta quinta-feira, sendo já conhecidos todos os encontros da ronda inicial da prova rainha, agendada para 27 de setembro.

Entram em ação, na ronda de abertura, um total de 131 clubes, 88 do Campeonato de Portugal e 43 das associações distritais. Vão disputar-se 55 jogos, sendo que 21 equipas ficaram isentas e seguem automaticamente para a segunda eliminatória. As equipas foram divididas em oito séries de 14 clubes cada no sorteio, «para minimizar distâncias», de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Ao contrário dos últimos anos, a novidade é não haver repescagem para a segunda ronda, que terá 92 clubes: os 55 apurados dos jogos e os 21 isentos juntam-se aos 16 clubes da II Liga que vão entrar nessa fase.

JOGOS – 1.ª ELIMINATÓRIA:

Série A:

Berço-Vilaverdense

Amares-Vianense

Bragança-Limianos

Caçadores das Taipas-Fafe

Maria da Fonte-Montalegre

Cerveira-Brito

Águia Vimioso-Mirandela

Série B:

Felgueiras 1932-Aves SAD

São Martinho-Pevidém

Porto da Cruz-Camacha

União da Madeira-Tirsense

Pedras Rubras-Amarante

Vila Real-Mondinense

Trofense-Vila Meã

Série C:

Coimbrões-Valadares Gaia

Gondomar-Mêda

Santa Marta Penaguião-Cinfães

São João de Ver-Lusitânia Lourosa

União Paredes-Castro Daire

Câmara de Lobos-Leça

Canelas 2010-Foz

Série D:

Calvão-Carapinheirense

Lusitano Vildemoinhos-Águias Moradal

Ferreira de Aves-Sanjoanense

Beira Mar-Oliveira do Hospital

Aguiar da Beira-Vila Cortez Mondego

Ançã-Tocha

Anadia-Condeixa

Série E:

Fátima-Oleiros

Sertanense-Benfica Castelo Branco

Portalegrense 1925-Marinhense

Comércio Indústria Tomar-Portomosense

Crato-União de Leiria

GRAP-Alqueidão

Alcains-Vitória Sernache

Série F:

União Ericeirense-GS Loures

Fazendense-1.º Dezembro

Pêro Pinheiro-Praiense

Alverca-Guadalupe

Lourinhanense-União Santarém

Sacavenense-Sintrense

Torreense-Almeirim

Série G:

Fabril Barreiro-Rabo de Peixe

Real SC-Lusitânia Açores

Sp. Ideal-Vale Formoso

São Roque-Club Football Estrela

Oriental Dragon-Fayal

Barreirense-Madalena

Pinhalnovense-Atlético

Série H:

Olhanense-Lusitano GC

Ferreiras-Louletano

Moura-Culatrense

Mineiro Aljustrelense-Praia Milfontes

Lusitano Évora-Moncarapachense

Vasco da Gama-Juventude SC

Clubes isentos: Esperança de Lagos, Merelinense, V. Setúbal, Ovarense, RD Águeda, Caldas, Mortágua, Fontinhas, Vidago, Olímpico de Montijo, Amora, Vilar de Perdizes, Monção, Estudantes Africanos, Rebordelo, Salgueiros, União Idanhense, União Sport, Sp. Espinho, Sesimbra, Oriental Sduq.