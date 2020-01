Fernando Madureira, jogador do Canelas 2010, em declarações na zona mista, após a derrota por 1-0 frente ao Académico Viseu, que ditou o afastamento da equipa nos quartos de final da Taça de Portugal:

«É uma derrota, fomos eliminados, chegámos aqui com todo o mérito, mas o futebol é mesmo assim. Acho que é um resultado injusto, merecíamos pelo menos o prolongamento, mas o futebol é mesmo assim. Agora temos de levantar a cabeça, continuar a trabalhar e na segunda-feira, em Felgueiras, pensar no campeonato, que é esse o nosso objetivo»

[esteve perto de entrar…]

«O mister mandou-me aquecer, a contar já com o prolongamento, mas não foi possível, marcaram um golo já em cima dos noventa. O futebol é assim»

«Dificilmente defrontarei o FC Porto. Era um sonho que eu tinha e estes jogadores também, mas as coisas aconteceram assim, a vida é mesmo assim, às vezes estamos alto, outras vezes baixo. Não foi possível concretizar esse sonho, mas há que seguir em frente e levantar a cabeça»

[este trajeto serviu para quê?]

«Nós conseguimos limpar a imagem. O jogo com o Sertanense e este, deram em dois canais de televisão. Aquelas pessoas que não vêm o Canelas a jogar ao vivo, tiveram a oportunidade de ver na televisão e viram que somos uma equipa que joga bom futebol. Batemo-nos aqui com as armas que tínhamos, sabíamos das dificuldades que iriamos ter ao bater-nos com uma equipa de escalão superior. Tudo demos e tudo fizemos para passar e jogar com o FC Porto, mas não foi possível»

[e agora o que se segue?]

Lutar pela manutenção no campeonato, que foi o objetivo que traçámos.

[Canelas a curto ou médio prazo na Liga?]

«Dificilmente, o Canelas é um clube desta divisão [Campeonato de Portugal] e que tem muitas dificuldades em manter-se nessa divisão, com os meios e o orçamento que tem é praticamente impossível. Só se houvesse um investidor externo que fizesse uma parceria connosco, para pensarmos noutros voos. O Canelas tem é de cimentar o seu lugar no Campeonato de Portugal»