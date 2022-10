Sem sobressaltos, o Vitória garantiu a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal. Os vitorianos foram sérios, profissionais e acima de tudo, respeitaram o Canelas 2010. Por isso, venceram por 3-1.



O emblema de Vila Nova de Gaia, quarto classificado da Série A da Liga 3, conseguiu atenuar as diferenças claras que existem entre os escalões. Os gaienses foram capazes de fazê-lo durante 22 minutos.



O Canelas 2010 mostrou qualidade de jogo, tentou sair a jogar e nunca optou por bater longo mesmo perante a pressão alta do adversário. E ao mesmo tempo, impediu o Vitória de criar situações de golo iminente.



No entanto, o jogo mudou de cariz ao minuto 22 quando Francisco Sousa cortou em cima da linha um remate de Nélson da Luz. Essa foi, de resto, a primeira boa jogada dos vimaranenses no encontro. De penálti, André André fez o 0-1 (23m).



O Canelas 2010 sentiu, naturalmente, o golo sofrido. Quando ainda se tentavam recompor do primeiro golpe aplicado pelo oponente, surgiu o 2-0. Bela jogada de Johnston que arrancou da linha de meio-campo e só parou na área quando rematou cruzado para o fundo da baliza de Raphael Mello – deixou boas impressões (27m).



Num ápice, o Canelas 2010 viu a eliminatória fugir-lhe. Com o adversário num momento de dificuldade, o Vitória foi implacável e fez o 3-0 aos 40 minutos. Novamente Johnston a marcar, desta feita após um excelente passe de André André.



A formação de Vila Nova de Gaia teve o mérito de estancar a hemorragia com organização e, principalmente, boa qualidade de jogo. O Canelas 2010 acabou por ser recompensado pela ousadia de tentar jogar com dez jogadores e reduziu em cima do intervalo por Samú, na sequência de um livre.



A segunda parte foi distinta. Houve um maior controlo de jogo por parte do Vitória que poderia ter ampliado o marcador, mas tanto o cabeceamento de Safira como o remate de Janvier embateram nos ferros da baliza contrária. Por seu turno, o Canelas 2010 teve duas boas oportunidades; uma por Kibe que obrigou Celton Biai à defesa mais complicada da tarde e um remate ao ferro de Pajé.



Não houve Taça, mas não faltou festa e animação. O Canelas 2010 sai de cena, mas provou que há qualidade no trabalho realizado nos escalões inferiores e atletas de valor como Mozino ou Kibe enquanto o Vitória fez o que lhe competia e venceu justamente.





FICHA DE JOGO



Estádio do Canelas 2010



Árbitro: Hélder Malheiro



Ao intervalo: 1-3.



Golos: André André (23m), Johnston (27m e 40m), Samú (45+2);



CANELAS 2010: Raphael Mello, Gonçalo Lixa, Vítor Bastos (Pajé, 86m), Carvalho e Bruno Nacimento (Zezinho, 72m); Souza (Iko, 86m), Samú (Rola, 86m) e Gustavo (Firmino, 66m) e Chico Sousa; Kibe e Mozino.



Suplentes Canelas 2010: João Matos, Bosingwa, Vitinho e António Carlos.



Treinador: Paulo Silva.



VITÓRIA: Celton Biai, Bamba, Mikel e Tounkara; Zé Carlos (Jota Silva, 60m), André André (Janvier, 45m), Daniel Silva e Afonso Freitas (Hélder Sá, 45m); Nélson da Luz (Antonin, 45m), Safira e Michael Johnston (Matheus Índio, 77m).



Suplentes Vitória: Bruno Varela, Hélder Sá, Tiago Silva, Anderson e Gonçalo Nogueira.



Treinador: Moreno.



Disciplina: cartão amarelo Kibe (13m); Mozino (14m), Bruno (19m) Afonso Freitas (44m), Tounkara (45+1), Jota Silva (63m) Hélder Sá (73m), Safira (83m), Matheus Índio (90+3); vermelho a Francisco Sousa (22m)