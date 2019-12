*Por Lourenço Carvalho

O Canelas 2010 foi até à Sertã, com a lição bem estudada, garantir uma presença inédita nos quartos-de-final da Taça de Portugal. Uma vitória pela margem mínima 1-0 foi suficiente para confirmar presença entre as oito equipas da prova rainha do futebol português.

No duelo entre equipas do Campeonato de Portugal, o conjunto de Vila Nova de Gaia chegou à vantagem cedo, soube gerir todos os momentos, quebrou muito o ritmo de jogo – com sucessivas paragens – mas dispôs das melhores situações de perigo durante os 90 minutos.

A partida começou de forma morna, com as duas equipas a lutar muito pela posse de bola, mas sem conseguirem criar situações de perigo.

O Sertanense, com o passar dos minutos, começou a instalar-se no meio-campo adversário e dispôs da primeira grande ocasião de golo. Milhazes ganhou a linha na esquerda, colocou tenso na pequena área, mas Igor Sevivas falhou o desvio por muito pouco.

Os visitantes responderam com o golo inaugural. Cruzamento rasteiro da direita de Chico, o guardião da casa chocou com um adversário e não conseguiu agarrar a bola, que acabou por sobrar para Zakari, que só teve de encostar para o fundo da baliza.

A vantagem forasteira deixou a equipa da casa nervosa. Os locais tinham mais posse de bola, mas faltava discernimento e alguma calma para construir situações de finalização. Bruno Torres era o único jogador que mostrava mais paciência e critério de passe.

O Canelas continuava muito perigoso em contra-ataque e esteve perto do segundo golo. Numa jogada muito confusa dentro da área sertaginense, Leo Turossi, com uma defesa em cima da linha, salvou a equipa e manteve o resultado na diferença mínima.

O encontro começou a ter várias paragens, o árbitro apitou muitas faltas, quebrando o ritmo de jogo, o que beneficiava os visitantes.

Apesar do maior domínio, o conjunto da Sertã só conseguia criar oportunidades de perigo de bola parada. Num livre lateral de Bruno Torres, Duarte Coelho ainda cabeceou para o fundo da baliza, mas o árbitro assinalou fora de jogo.

A equipa de Vila Nova de Gaia entrou melhor na segunda parte e só os ferros evitaram que a vantagem fosse dilatada. Chico, num grande remate fora de área, fez o esférico esbarrar com estrondo na trave de Leo Turossi.

A turma do Pinhal mantinha dificuldades para furar a organização defensiva contrária e, nesse sentido, José Bizarro lançou para o campo Cyrille, procurando mais velocidade e profundidade nos últimos 30 metros.

Os forasteiros continuavam a coleccionar oportunidades de perigo e, na sequência de uma bola parada, Zakari, de primeira, obrigou o guarda-redes da casa a uma excelente defesa.

A qualidade de jogo do Sertanense ressentia-se muito das ausências de Sana Gomes, Doukouré e Ká Semedo. Os três jogadores, habitualmente titulares, estavam castigados e não puderam dar o seu contributo nesta partida.

Os jogadores do Canelas quebravam muito o ritmo de jogo, solicitando sucessivas assistências médicas. Em quatro minutos, o médico dos visitantes entrou três vezes em campo.

O primeiro remate enquadrado da equipa da Sertã só apareceu a dez minutos do apito final e através de bola parada. Num livre frontal, Bruno Torres obrigou João Matos a defender pela linha final.

Nos últimos minutos, o Sertanense, com mais coração do que cabeça, tentou tudo para levar a decisão da eliminatória para prolongamento, mas o Canelas aguentou a vantagem e garantiu presença nos quartos-de-final da Taça de Portugal.

FICHA DE JOGO:

Estádio: Campo Dr. Marques dos Santos

Árbitro: André Narciso

SERTANENSE: Leo Turossi, Tito Júnior, Duarte Coelho, Diogo Marques, Mango (Scara 80’), Milhazes, Bruno Torres, Gustavo (Cyrille 56’), Salinas, Marquinhos (Jaílson 80’), Igor Sevivas

Treinador: José Bizarro

Suplentes não utilizados: Pedro Simões, Nuno Ascenção, João Luz.

CANELAS 2010: João Matos, Luís Simão, Fonseca, Nando, David Santos, Pami, Vítor Borges, Bruno (Samu 78’), Chico, Fábio Rola (Odailson 71’), Zakari (Penantes 83’)

Treinador: Tiago Margarido

Suplentes não utilizados: Raphael Mello, Rafa, Léo, Macaco

GOLOS: Zakari (16’)

Disciplina: cartão amarelo para Bruno Torres (18’), Nando (27’), Gustavo (37’), Pami (79’), Salinas (90’).